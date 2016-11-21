Александр Рязанцев: Карякин перепутал ходы из разных вариантов

Чемпион России, главный тренер женской сборной России гроссмейстер Александр Рязанцев – о седьмой партии матча на первенство мира.

- Сергей, наконец, поменял дебют.

- Да, Сергей решил сыграть d4, но столкнулся с достойным ответом Карлсена - тот выбрал вариант Чебоненко в Славянской защите (4…а6). Это приличная система. Я полагаю, что решение попробовать ход d4 было принято штабом Карякина уже по ходу матча. И как показала партия, Сергей не был тщательно готов к этому варианту. На пресс-конференции он признался, что перепутал ходы из разных вариантов. По дебюту Сергей ничего не получил, а после 11.Кd2 даже похуже стоял. Магнус довольствовался простым развитием, не стал нигде обострять. В эндшпиле Сергей даже выиграл пешку, но позиция была твердо ничейная.

Ночью в Нью-Йорке вничью завершилась седьмая партия матча на первенство мира между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном. Счет в матче равный – 3,5:3,5. восьмая партия состоится сегодня в 22.00 мск. Белыми будет играть Карлсен.

Карякин – Карлсен, 7-я партия

Славянская защита

1.d4 d5 2.с4 с6 3. Кc3 Кf6 4.е3 а6 5.Сd3 dc4 6.С:c4 e6 7.Кf3 c5 8.O-O b5 9.Сe2 Сb7 10.dc5 Кc6 11.Кd2 С:c5 12.Кde4 К:e4 13. К:e4 Сe7 14.b3 Кb4 15.Сf3 O-O 16.Сa3 Лc8 17. Кf6+ С:f6 18. С:b7 С:a1 19. С:b4 Сf6 20. С:f8 Ф:d1 21.Л:d1Л:f8 22.С:a6 b4 23.Лc1g6 24. Лc2 Лa8 25 Сd3 Лd8 26.Сe2 Крf8 27.Крf1Лa8 28.Сc4 Лc8 29.Крe2 Крe7 30. f4 h6 31. Крf3 Лc7 32. g4 g5 33. . Крe4 Лc8 Ничья.