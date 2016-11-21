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Фабио Капелло: Роналду заслужил «Золотой мяч», но мне больше нравится Месси

Источник:  Goal.comКомментарии

Бывший наставник мадридского «Реала» Фабио Капелло объяснил, почему нападающий «сливочных» должен получить «Золотой мяч» по итогам нынешнего сезона.

«Он заслужил эту награду, поскольку является лучшим игроком в составе «Реала» и сборной Португалии. Он выиграл практически все в минувшем сезоне. Роналду не такой гений, как Лионель Месси, но он отличный футболист. Мне больше нравится форвард «Барселоны», но повторюсь, Криштиану залсужил «Золотой мяч».

Слова Зидана? Не думаю, что хет-трик в ворота «Атлетико» решит все вопросы относительно победителя», – цитирует экс-наставника сборной России Goal.

Напомним, в прошлом сезоне 31-летний Роналду выиграл вместе с «Реалом» Лигу чемпионов, а со сборной Португалии – Евро-2016.

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