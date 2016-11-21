Фабио Капелло: Роналду заслужил «Золотой мяч», но мне больше нравится Месси

Бывший наставник мадридского «Реала» Фабио Капелло объяснил, почему нападающий «сливочных» должен получить «Золотой мяч» по итогам нынешнего сезона.



«Он заслужил эту награду, поскольку является лучшим игроком в составе «Реала» и сборной Португалии. Он выиграл практически все в минувшем сезоне. Роналду не такой гений, как Лионель Месси, но он отличный футболист. Мне больше нравится форвард «Барселоны», но повторюсь, Криштиану залсужил «Золотой мяч».



Слова Зидана? Не думаю, что хет-трик в ворота «Атлетико» решит все вопросы относительно победителя», – цитирует экс-наставника сборной России Goal.

Напомним, в прошлом сезоне 31-летний Роналду выиграл вместе с «Реалом» Лигу чемпионов, а со сборной Португалии – Евро-2016.