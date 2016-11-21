ЦСКА продлил контракт с Гордюшенко до 2020 года

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко подписал новое соглашение с красно-синими, рассчитанное до окончания сезона-2019/20, сообщает официальный сайт армейцев.

Гордюшенко - выпускник ЦСКА. Уроженец Нальчика сыграл 49 матчей за молодежную команду, в которых забил 18 голов, а в сезоне-2016/17 сыграл в четырех встречах за основной состав.

Дебют 19-летнего футболиста состоялся в игре Кубка России с «Енисеем», затем он принял участие в матчах с «Ростовом», «Уфой» и «Монако».