Жозе Моуринью: Сейчас в активе «Манчестер Юнайтед» 19 очков, а должно быть на 6 больше

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался об игре 12-го тура чемпионата Англии с лондонским «Арсеналом», которая завершилась со счетом 1:1.

«Сейчас в активе нашей команды 19 очков, а должно быть на 6 больше. Почему? Потому что мы их заслужили. Абсолютно. Если бы у «Манчестер Юнайтед» было бы 25 баллов всё, конечно же, было бы иначе.

Если бы «Арсенал» был действительно сильнее нас, я бы признал это, сказав: «Да, эти парни действительно были лучше нас», – цитирует португальского специалиста Independent.

Напомним, гол «Юнайтед» на 68-й минуте забил полузащитник Хуан Мата, а в самой концовке матча форвард лондонской команды Оливье Жиру сравнял счет.



