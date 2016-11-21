Антонио Конте: Коста направляет свои эмоции в правильном направлении
Главный тренер «Челси»
Антонио Конте высказался об игре форварда Диего Косты.
«Диего всегда важен для нас не только из-за голов, но и потому, что он точка отсчета наших атак. Он отлично взаимодействует с Педро и Эденом Азаром.
Он поразительно умеет найти возможность для гола, и нам нужно, чтобы он продолжал в том же духе.
Раньше меня постоянно спрашивали о его поведении и эмоциональности на поле. Я считаю, что он один из лучших форвардов в мире и направляет свои эмоции в правильном направлении.
Он полностью сосредоточен на том, чтобы помогать команде с мячом или без мяча», – приводит The Telegraph слова Конте.
В нынешнем сезоне Коста забил десять голов в 12 матчах премьер-лиги.
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