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Антонио Конте: Коста направляет свои эмоции в правильном направлении

Источник:  The TelegraphКомментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался об игре форварда Диего Косты.

«Диего всегда важен для нас не только из-за голов, но и потому, что он точка отсчета наших атак. Он отлично взаимодействует с Педро и Эденом Азаром.

Он поразительно умеет найти возможность для гола, и нам нужно, чтобы он продолжал в том же духе.

Раньше меня постоянно спрашивали о его поведении и эмоциональности на поле. Я считаю, что он один из лучших форвардов в мире и направляет свои эмоции в правильном направлении.

Он полностью сосредоточен на том, чтобы помогать команде с мячом или без мяча», – приводит The Telegraph слова Конте.

В нынешнем сезоне Коста забил десять голов в 12 матчах премьер-лиги.

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