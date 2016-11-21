Российские керлингисты проиграла норвежцам на чемпионате Европы
Мужская сборная России по керлингу в матче предварительного этапа чемпионата Европы, который проходит в Шотландии, проиграла команде Норвегии.
Встреча завершилась со счетом 7:5 в пользу скандинавов. В состав сборной России со скипом Алексеем Тимофеевым входят Алексей Стукальский, Тимур Гаджиханов, Артур Али и Артур Ражабов.
21 ноября россияне проведут на чемпионате Европы еще один матч - с командой Финляндии. После четырех игр в активе россиян две победы и два поражения.
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