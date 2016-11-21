Андрей Канчельскис: Промес не подойдет «Ливерпулю», вряд ли англичане на него действительно нацелились

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал интерес к полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу со стороны «Ливерпуля».

- Он не игрок для «Ливерпуля», не помощник «мерсисайдцам». Здесь играют агрессивно, жестко. Он не привык к такому футболу. Ему нужна свобода действий. В общем, голландец точно не конкретная фигура для «Ливерпуля». Наверное, информация об интересе «Ливерпуля» к спартаковцу – слухи. Не думаю, что «красные» на него действительно нацелились.

Промесу нужна команда, где ему предоставят свободу, где он будет больше играть на чистых мячах. Пока борьбы в его исполнении я что-то не увидел. Англия – не Россия, - цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов приобрести Промеса за 30 миллионов евро.