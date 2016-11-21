Epsilon и iGame пробились в финальную часть WCA 2016 по CS:GO

Шведский коллектив Epsilon eSports и финская команда iGame.com заработали путевки на финальную часть World Cyber Arena 2016 по CS:GO.



В финале европейской квалификации Epsilon eSports победила iGame.com со счетом 2:0 (16:3 de_mirage, 16:7 de_dust2). Шведы получат 13 000 долларов, а финны увезут домой 6 500 долларов. Также команды заработали путевки на финальную часть WCA 2016.



Напомним, что ранее на турнир пробились TyLoo, VG.CyberZen, Born of Fire, g3neration, Innova e-Sports, Team Immunity и Fire Dragon E-sports.



Финальная часть World Cyber Arena 2016 пройдет с 9 по 13 декабря в городе Иньчуань, Китай. Призовой фонд турнира составит 200 000 долларов.

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