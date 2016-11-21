Валерий Карпин: Я не соглашался войти в комиссию по разбору матча «Урал» – «Терек»
Бывший главный тренер
«Спартака» Валерий Карпин опроверг информацию о том, что согласился войти в
рабочую группу по разбору матча 12-го тура «Урал» – «Терек» (1:4), который
прошел 30 октября в Екатеринбурге.
Ранее в понедельник бывший глава комитета РФС по расследованию договорных матчей Анзор Кавазашвили сообщил Championat.com, что в его комиссию, которая рассмотрит игру на предмет неспортивного характера, войдут Карпин, Валерий Бутенко и Евгений Ловчев.
«Звонок был, но я согласия своего не давал, это неправда», – приводит «Р-Спорт» слова Карпина.
Напомним, комментатор Василий Уткин назвал матч «Урал» – «Терек» договорным.
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