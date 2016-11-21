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Валерий Карпин: Я не соглашался войти в комиссию по разбору матча «Урал» – «Терек»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин опроверг информацию о том, что согласился войти в рабочую группу по разбору матча 12-го тура «Урал» – «Терек» (1:4), который прошел 30 октября в Екатеринбурге.

Ранее в понедельник бывший глава комитета РФС по расследованию договорных матчей Анзор Кавазашвили сообщил Championat.com, что в его комиссию, которая рассмотрит игру на предмет неспортивного характера, войдут Карпин, Валерий Бутенко и Евгений Ловчев.

«Звонок был, но я согласия своего не давал, это неправда», – приводит «Р-Спорт» слова Карпина.

Напомним, комментатор Василий Уткин назвал матч «Урал» – «Терек» договорным.

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