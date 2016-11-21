Калниньш, Густафссон и Брюле признаны лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ назвала лучших игроков 12-й недели регулярного чемпионата.

Лучшим голкипером стал Янис Калниньш. В двух матчах 24-летний вратарь рижского «Динамо» пропустил одну шайбу и отразил 97,83 процента бросков.

Лучшим защитником выбран Эрик Густафссон. 27-летний швед помог «Авангарду» одержать три победы на выезде. В этих играх он заработал показатель полезности «+5». Также на счету Густафссона семь бросков по воротам и шесть блокированных бросков.

Лучшим форвардом признан Жильбер Брюле. 29-летний канадец из «Нефтехимика» набрал 6 (4+2) очков в двух матчах, заработал показатель полезности «+4», нанес девять бросков и провел пять силовых приемов.

Лучшим новичком назван нападающий «Автомобилиста» Роман Ивашов. В матче с «Северсталью» 19-летний нападающий забил свой первый гол в КХЛ. В двух играх на неделе он проводил на льду в среднем 8 минут 10 секунд.