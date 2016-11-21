Вилья может вернуться в чемпионат Испании

Тренерский штаб хихонского «Спортинга» планирует укрепить атакующую линию команды в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает издание Sport.es.

По информации источника, клуб из Примеры заинтересован в услугах форварда «Нью-Йорк Сити» Давида Вильи. Отмечается, что «Спортинг» рассчитывает взять экс-игрока сборной Испании в аренду до конца текущего сезона.



Вилья уже имеет опыт выступления в чемпионате Испании, поскольку успел поиграть за такие команды, как «Валенсия», «Барселона» и мадридский «Атлетико». Также добавим, что нападающий выступал за хихонский «Спортинг» с 1999 по 2003 гг.



Портал Transfermarkt.de оценивает 34-летнего футболиста в 6 млн евро, а его контракт с клубом из MLS рассчитан до 2017 года.





