Бендер и Кисслинг не полетели с «Байером» на матч с ЦСКА
Полузащитник Ларс
Бендер и нападающий Штефан Кисслинг не полетели с «Байером» в Москву на матч
пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.
Бендер не сыграет из-за ушиба пятки, а Кисслинга беспокоят мышечные проблемы. Также в Леверкузене остались полузащитники Карим Бельараби, Владлен Юрченко и форвард Йоэль Похьянпало.
Напомним, матч ЦСКА – «Байер» пройдет 22 ноября на «Арене ЦСКА» в Москве. Начало – 20:00.
После четырех туров «Байер» занимает второе место в группе E с шестью очками, ЦСКА набрал два очка и идет четвертым.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
22 ноября 20:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция
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