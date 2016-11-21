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Бендер и Кисслинг не полетели с «Байером» на матч с ЦСКА

Источник:  ФК «Байер»Комментарии

Полузащитник Ларс Бендер и нападающий Штефан Кисслинг не полетели с «Байером» в Москву на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.

Бендер не сыграет из-за ушиба пятки, а Кисслинга беспокоят мышечные проблемы. Также в Леверкузене остались полузащитники Карим Бельараби, Владлен Юрченко и форвард Йоэль Похьянпало.

Напомним, матч ЦСКА – «Байер» пройдет 22 ноября на «Арене ЦСКА» в Москве. Начало – 20:00.

После четырех туров «Байер» занимает второе место в группе E с шестью очками, ЦСКА набрал два очка и идет четвертым.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

ЦСКА - Байер

Место и дата

22 ноября 20:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

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