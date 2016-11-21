Никита Симонян: Пора уже «Спартаку» брать чемпионство
Легендарный спартаковец Никита Симонян прокомментировал победу красно-белых над «Амкаром» (1:0) в 14-м туре чемпионата России.
«Спартак» сделал серьезную заявку на чемпионство. Даже если бы игра с «Амкаром» закончилась вничью, то я бы не упрекнул футболистов. Было видно, как ребята стараются и отдают все силы на поле. Приятно, что «Спартак» стал победителем первого круга, но впереди второй. Надо должным образом провести зимний перерыв, ведь «Зенит», ЦСКА, «Ростов» и «Краснодар» обязательно подтянутся и прибавят. «Спартаку» нужно быть готовым сражаться за чемпионство. Скажу вам как спартаковец - пора уже брать чемпионство», - цитирует Симоняна «Чемпионат».
Столичный клуб досрочно стал победителем первого круга. Он на три очка опережает идущий вторым «Зенит».
Матч
Голы
Глушаков 90 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Маурисио (Пуцко, 81), Ещенко, Кутепов, Зобнин (Давыдов, 81), Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Промес, Глушаков, Фернандо
Амкар: Селихов, Джикия, Милькович, Конде, Идову, Занев, Костюков (Анене, 42), Шаваев (Зайцев, 59), Йовичич, Комолов, Баланович (Шиндер, 89)
Предупреждения:
Маурисио, 69; Промес, 90 - Баланович, 67; Комолов, 76; Идову, 76; Джикия, 90; Милькович, 90
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
20 ноября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция