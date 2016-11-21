Никита Симонян: Пора уже «Спартаку» брать чемпионство

Легендарный спартаковец Никита Симонян прокомментировал победу красно-белых над «Амкаром» (1:0) в 14-м туре чемпионата России.

«Спартак» сделал серьезную заявку на чемпионство. Даже если бы игра с «Амкаром» закончилась вничью, то я бы не упрекнул футболистов. Было видно, как ребята стараются и отдают все силы на поле. Приятно, что «Спартак» стал победителем первого круга, но впереди второй. Надо должным образом провести зимний перерыв, ведь «Зенит», ЦСКА, «Ростов» и «Краснодар» обязательно подтянутся и прибавят. «Спартаку» нужно быть готовым сражаться за чемпионство. Скажу вам как спартаковец - пора уже брать чемпионство», - цитирует Симоняна «Чемпионат».

Столичный клуб досрочно стал победителем первого круга. Он на три очка опережает идущий вторым «Зенит».