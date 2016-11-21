Леонид Слуцкий: Дзагоев готовится в общей группе
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Байером» сказал, что полузащитник Алан Дзагоев имеет все шансы выйти на поле.
- Каково состояние Алана Дзагоева?
- Он работает в общей группе, а, значит, имеет шансы выйти на поле. На весь матч его не хватит, так что наша задача - определить, какое количество времени он сможет провести на поле.
- В матче с «Арсеналом» в основе вышел Федор Чалов. Верно ли будет говорить, что победный состав не меняют?
- Такая возможность существует. Повторю еще раз, любой игрок, готовящийся к матчу в общей группе, имеет шансы выйти на поле.
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