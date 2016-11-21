«Трактор» расторг контракт с Веске

Форвард Райан Веске расторг контракт с «Трактором» по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт клуба.

Веске перешел в «Трактор» 10 октября и за семь матчей в составе команды забил один гол при показателе полезности «–1» и двух минутах штрафа.

«Хоккейный клуб «Трактор» благодарит Райана за великолепные человеческие качества и профессионализм. Желаем удачи в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Отметим, что Веске стал четвертым легионером, с которым «Трактор» расстался по ходу нынешнего сезона. Ранее клуб покинули чешские форварды Михал Бирнер, Михал Ржепик и Иржи Новотны. Контракты с ними также были расторгнуты по обоюдному согласию.

Добавим, что до перехода в «Трактор» Веске выступал в КХЛ за «Торпедо» (2010-2012), «Медвешчак» (2013-2014) и минское «Динамо» (2014-2016).