ХК «Сочи» выставил Дерлюка на драфт отказов

ХК «Сочи» поместил защитника Романа Дерлюка в список отказов, сообщается на официальном сайте клуба.

Согласно регламенту КХЛ любой клуб КХЛ может забрать игрока без выплаты компенсации. Если в ближайшие 48 часов этого не произойдет, то он отправится в расположение фарм-клуба южан - санкт-петербургское «Динамо».

В нынешнем сезоне Дерлюк провел за ХК «Сочи» 11 встреч, не набрав ни одного балла за результативность и завершив их с показателем полезности «минус 5».









