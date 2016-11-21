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ХК «Сочи» выставил Дерлюка на драфт отказов

Источник:  ХК «Сочи»Комментарии

ХК «Сочи» поместил защитника Романа Дерлюка в список отказов, сообщается на официальном сайте клуба.

Согласно регламенту КХЛ любой клуб КХЛ может забрать игрока без выплаты компенсации. Если в ближайшие 48 часов этого не произойдет, то он отправится в расположение фарм-клуба южан - санкт-петербургское «Динамо».

В нынешнем сезоне Дерлюк провел за ХК «Сочи» 11 встреч, не набрав ни одного балла за результативность и завершив их с показателем полезности «минус 5».





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