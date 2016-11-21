Макмиллан перешел из «Медвешчака» в «Торпедо»
Форвард «Медвешчака» Брэндон
Макмиллан продолжит карьеру в «Торпедо».
В нынешнем сезоне 26-летний канадец набрал 15 (9+6) очков в 31 матче регулярного чемпионата.
На счету Макмиллана 171 матч и 36 (14+22) очков в НХЛ за «Анахайм», «Финикс», «Аризону» и «Ванкувер».
В составе сборной Канады Макмиллан выиграл золото юниорского чемпионата мира (2008) и серебро молодежного чемпионата мира (2010).
Макмиллан стал пятым легионером «Торпедо».
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