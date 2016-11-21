Макмиллан перешел из «Медвешчака» в «Торпедо»

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев может продолжить карьеру в НХЛ, сообщает «Чемпионат».

Форвард «Ак Барса» Ткачев может уехать в НХЛ

Форвард «Ак Барса» Ткачев может уехать в НХЛ Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев может продолжить карьеру в НХЛ, сообщает «Чемпионат».

ХК «Сочи» поместил защитника Романа Дерлюка в список отказов, сообщается на официальном сайте клуба.

ХК «Сочи» выставил Дерлюка на драфт отказов ХК «Сочи» поместил защитника Романа Дерлюка в список отказов, сообщается на официальном сайте клуба.

Форвард Райан Веске расторг контракт с «Трактором» по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт клуба.

«Трактор» расторг контракт с Веске Форвард Райан Веске расторг контракт с «Трактором» по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт клуба.

Калниньш, Густафссон и Брюле признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Калниньш, Густафссон и Брюле признаны лучшими игроками недели в КХЛ КХЛ назвала лучших игроков 12-й недели регулярного чемпионата.

СКА сильнее ЦСКА в два раза?! Анализируем приговор букмекеров

СКА сильнее ЦСКА в два раза?! Анализируем приговор букмекеров Обозреватель «Советского спорта» сравнивает силы соперников перед принципиальным армейским дерби.

Олимпийский чемпион Сергей Светлов рассказал, чего ждет от матча регулярного чемпионата НХЛ СКА – ЦСКА.

Сергей Светлов: Если судейство будет либеральным, у ЦСКА есть шанс в матче со СКА

Сергей Светлов: Если судейство будет либеральным, у ЦСКА есть шанс в матче со СКА Олимпийский чемпион Сергей Светлов рассказал, чего ждет от матча регулярного чемпионата НХЛ СКА – ЦСКА.

Обозреватель «Советского спорта» - о самых ярких происшествиях, случившихся в нашей лиге за последние семь дней.

Кто круче Знарка? Топ-7 самых шокирующих событий недели КХЛ Обозреватель «Советского спорта» - о самых ярких происшествиях, случившихся в нашей лиге за последние семь дней.