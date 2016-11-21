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Защитник Хегстрем покинет «Спартак»

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Шведский защитник «Спартака» Маркус Хегстрем покинет столичный клуб, сообщил «Чемпионату» генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов.

«По Хегстрему будет официальная информация во вторник. Могу сказать, что он, скорее всего, покинет «Спартак». Он нас полностью устраивает как человек, но наши защитники не хуже его. Мы уже ведем переговоры с иностранным нападающим, которого возьмем на освободившееся место», - сказал Жамнов.

В этом сезоне 27-летний Хегстрем в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач.  

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