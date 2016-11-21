Леонид Слуцкий: У нас каждый выбывший игрок - большая потеря

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Байером» сказал, что неправильно сравнивать потери, которые понесли команды - у армейцев они гораздо серьезнее.

- «РБ Лейпциг» обыграл «Байер» в последнем туре чемпионата Германии в том числе и за счет высокого темпа. Готов ли ЦСКА действовать так же?

- Матч был очень контактный. «Байер» - агрессивная команда, хорошо перестраивается для отбора мяча и вынуждает любого соперника играть в их темпе. Если выдерживаешь его - игра получается равная и дальше все зависит уже от отдельных нюансов. Этот сценарий был нашем первом матче в Леверкузене. Первые 15 минут мы не выдерживали скоростей, потом приспособились. Думаю, и сейчас это будет ключевым фактором.

- У «Байера» не сыграют Кисслинг и капитан команды Бендер. У вас не будет Еременко и неизвестно, насколько готов Дзагоев. Это сопоставимые потери?

- Нет, не сопопставимые. С нашим составом любой выбывший игрок - потеря. У «Байера» игроки уровня Эрнандеса и Фолланда выходят на замену. Но мы давно играем без Еременко и Дзагоева. Понятно, что тяжело, но никуда не денешься.