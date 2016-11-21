Криштиану Роналду: Уверен, что выиграю «Золотой мяч», но зацикливаться на этом не собираюсь

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду объяснил, почему именно он должен получить «Золотой мяч» по итогам минувшего года.



«Я сделал все, чтобы выиграть эту награду. Мне удалось вместе с «Реалом» завоевать трофей Лиги чемпионов, а со сборной Португалии чемпионат Европы. Это было незабываемо. Можно сказать, что это был лучший сезон в моей карьере. Конечно, голосование от меня никак не зависит, но я не собираюсь на этом зацикливаться.

Если вы спросите меня о том, хотел бы я выиграть «Золотой мяч», то я не стану врать. Уверен, что получу эту награду», – цитирует 31-летнего игрока Telefoot.

Роналду трижды становился обладателем «Золотого мяча».

Со списком игроков, которые также претендуют на этот трофей, вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.



