Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург2 : 0Динамо Москва
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Терек- : -Томь
Футбол  Вест Бромвич- : -Бёрнли
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Криштиану Роналду: Уверен, что выиграю «Золотой мяч», но зацикливаться на этом не собираюсь

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду объяснил, почему именно он должен получить «Золотой мяч» по итогам минувшего года. 

«Я сделал все, чтобы выиграть эту награду. Мне удалось вместе с «Реалом» завоевать трофей Лиги чемпионов, а со сборной Португалии чемпионат Европы. Это было незабываемо. Можно сказать, что это был лучший сезон в моей карьере. Конечно, голосование от меня никак не зависит, но я не собираюсь на этом зацикливаться.

Если вы спросите меня о том, хотел бы я выиграть «Золотой мяч», то я не стану врать. Уверен, что получу эту награду», – цитирует 31-летнего игрока Telefoot.

Роналду трижды становился обладателем «Золотого мяча». 

Со списком игроков, которые также претендуют на этот трофей, вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.  


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Криштиану Роналду: Зидан вызывает уважение, как тренер, но он продолжает учитьсяНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду высказался о главном тренере испанской команды Зинедине Зидане.Фабио Капелло: Роналду заслужил «Золотой мяч», но мне больше нравится МессиБывший наставник мадридского «Реала» Фабио Капелло объяснил, почему нападающий «сливочных» должен получить «Золотой мяч» по итогам нынешнего сезона.Пятый неожиданный гей в футболе?Пятый неожиданный гей в футболе?Обозреватель «Советского спорта» Николай Яременко - о заявлении Криштиану Роналду.ВИДЕО ДНЯ: Криштиану Роналду сцепился с Коке и назвал себя геем с большими деньгамиФорвард «Реала» Криштиану Роналду в диалоге с полузащитником «Атлетико» Коке назвал себя гомосексуалистом с большими деньгами, сообщает Lenta.ru.Криштиану снова на вершинеКриштиану снова на вершинеНевразумительно начав сезон, нападающий «Реала» Криштиану Роналду ответил всем критикам, сделав хет-трик в мадридском дерби с «Атлетико».В интернете появилось видео речи Роналду после победы на Евро-2016В интернете появилась видеозапись речи нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над Францией в финале чемпионата Европы, сообщает Lenta.ru.Роналду вышел на первое место по числу голов в матчах с «Атлетико»Роналду вышел на первое место по числу голов в матчах с «Атлетико»Футболисты мадридского «Реала» в гостевом матче 12-го тура чемпионата Испании крупно обыграли земляков из «Атлетико» - 3:0. Все три гола в составе гостей забил португалец Криштиану Роналду.Хет-трик Роналду помог «Реалу» разгромить «Атлетико»Хет-трик Роналду помог «Реалу» разгромить «Атлетико»Футболисты мадридского «Атлетико» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Испании крупно проиграли землякам из «Реала».Фаустино Асприлья: Роналду негативно влияет на Хамеса, нельзя себя так вести со своими партнерамиБывший форвард сборной Колумбии Фаустино Асприлья выразил мнение, что общение Хамеса Родригеса с Криштиану Роналду вредит его соотечественнику на профессиональном уровне.Экс-игрок сборной Уэльса: Карьера Роналду подходит к концу, Бэйл станет лидером «Реала»Бывший голкипер сборной Уэльса Невилл Саутолл высказался об игре валлийского полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла.Роналду подписал пожизненный многомиллионный спонсорский контрактНападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду подписал пожизненный контракт с производителем спортивной экипировки Nike. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на британские СМИ.Сборная Португалии обыграла Латвию благодаря дублю РоналдуВ матче четвертого тура группового этапа отборочного раунда чемпионата мира 2018 года сборная Португалии на своем поле обыграла команду Латвии со счетом 4:1.Рияд Марез: Лучший тренер – Зидан, в «Лестер» подписал бы Месси, хотя он занял бы мое местоПолузащитник «Лестера» Рияд Марез выбрал лучшего тренера и лучшего игрока.Тренер по физподготовке сборной Португалии: Роналду спокойно может доиграть до 41 годаТренер по физподготовке сборной Португалии Жоау Арозу высказался о футбольном долголетии капитана национальной команды Криштиану Роналду.Роналду сыграл в рекламе персонажа Маколея Калкина из «Один дома»Видео было опубликовано на YouTube-канале португальского бренда MEO.Криштиану Роналду: Работа тренером? Хочу получать удовольствие от настоящего моментаФорвард «Реала» Криштиану Роналду высказался о своих перспективах после завершения карьеры стать тренером.Даниэль Карвахаль: Бэйл – преемник Роналду в «Реале»Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль считает, что Гарет Бэйл может прийти на смену Криштиану Роналду в качестве ведущего игрока команды.Криштиану Роналду: «Барселона» проявляла ко мне интерес, но желание «Манчестер Юнайтед» оказалось сильнееНападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, какие клубы были заинтересованы в его приобретении, когда он выступал за лиссабонский «Спортинг».Криштиану Роналду: Не вижу особой разницы между «Баварией» и дортмундской «Боруссией»Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду сравнил матчи с мюнхенской «Баварией» и дортмундской «Боруссией», отметив, что огромной разницы между этими командами нет.Криштиану Роналду: После окончания карьеры попробую себя в роли актераКриштиану Роналду: После окончания карьеры попробую себя в роли актераНападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду дал интервью изданию 11 Freunde.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Золотой мяч
Золотой мяч

Cпецпредложение