День в истории. Борису Беккеру – 49 лет!
22 ноября свой 49-й день рождения отмечает бывший
немецкий теннисист, экс-первая ракетка мира, а ныне тренер Борис Беккер.
Борис Беккер – самый юный победитель Уимблдона. В
1985 году немец выиграл этот турнир «Большого шлема» в 17-летнем возрасте.
Позже Беккер также побеждал на Уимблдоне в 1986 и 1989 годах.
В 1988 и 1989 годах Борис Беккер вместе со сборной
Германии побеждал в Кубке Дэвиса. На Открытом чемпионате США Беккер побеждал в
1989 году, а на Australian Open первенствовал в 1991 и 1996 году.
Кроме того, Борис Беккер – олимпийский чемпион-1992
в парном разряде (вместе с Михаэлем Штихом).
С конца 2013 года Борис Беккер является личным
тренером одного из сильнейших теннисистов современности – серба Новака Джоковича.
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