День в истории. Борису Беккеру – 49 лет!

22 ноября свой 49-й день рождения отмечает бывший немецкий теннисист, экс-первая ракетка мира, а ныне тренер Борис Беккер.

Борис Беккер – самый юный победитель Уимблдона. В 1985 году немец выиграл этот турнир «Большого шлема» в 17-летнем возрасте. Позже Беккер также побеждал на Уимблдоне в 1986 и 1989 годах.

В 1988 и 1989 годах Борис Беккер вместе со сборной Германии побеждал в Кубке Дэвиса. На Открытом чемпионате США Беккер побеждал в 1989 году, а на Australian Open первенствовал в 1991 и 1996 году.

Кроме того, Борис Беккер – олимпийский чемпион-1992 в парном разряде (вместе с Михаэлем Штихом).

С конца 2013 года Борис Беккер является личным тренером одного из сильнейших теннисистов современности – серба Новака Джоковича.