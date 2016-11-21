Криштиану Роналду: Зидан вызывает уважение, как тренер, но он продолжает учиться

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду высказался о главном тренере испанской команды Зинедине Зидане.



«У меня отличные отношения с этим человеком. Я восхищался им, когда он выступал в качестве игрока. Сейчас Зидан вызывает уважение, как тренер, но он продолжает учиться», – цитирует 31-летнего игрока Telefoot.



Напомним, французский специалист возглавил «Реал» в январе 2016 года, сменив на посту наставника Рафаэля Бенитеса. За это время команда под его руководством выиграла Лигу чемпионов, а также Суперкубок УЕФА.



