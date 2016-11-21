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Криштиану Роналду: Зидан вызывает уважение, как тренер, но он продолжает учиться

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду высказался о главном тренере испанской команды Зинедине Зидане.

«У меня отличные отношения с этим человеком. Я восхищался им, когда он выступал в качестве игрока. Сейчас Зидан вызывает уважение, как тренер, но он продолжает учиться», – цитирует 31-летнего игрока Telefoot.

Напомним, французский специалист возглавил «Реал» в январе 2016 года, сменив на посту наставника Рафаэля Бенитеса. За это время команда под его руководством выиграла Лигу чемпионов, а также Суперкубок УЕФА.


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