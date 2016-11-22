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День в истории. Оскару Писториусу – 30 лет!

Андрей Петухов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

22 ноября исполняется 30 лет южноафриканскому бегуну с ампутацией конечностей обеих ног ниже колен - Оскару Писториусу, ныне находящемуся в тюрьме за преднамеренное убийство своей подруги.

Оскар Писториус - Шестикратный чемпион летних Паралимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира в Тэгу в эстафете 4×400 метров.

Кроме того, Оскар Писториус - участник Олимпийских игр в Лондоне. На Играх-2012 в забеге на 400 метров Писториус занял 23-е место в итоговом протоколе со временем 46,54 сек. 2 августа 2012 года Оскар нес флаг ЮАР на церемонии закрытия Олимпийских игр.

14 февраля 2013 года в доме Писториуса в Претории была убита его подруга Рева Стенкамп. 12 сентября 2014 года Писториус был признан виновным в непреднамеренном убийстве подруги.

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