День в истории. Оскару Писториусу – 30 лет!
22 ноября исполняется 30 лет южноафриканскому бегуну
с ампутацией конечностей обеих ног ниже колен - Оскару Писториусу, ныне
находящемуся в тюрьме за преднамеренное убийство своей подруги.
Оскар Писториус - Шестикратный чемпион летних Паралимпийских игр, серебряный призер
чемпионата мира в Тэгу в эстафете 4×400 метров.
Кроме того, Оскар Писториус - участник Олимпийских
игр в Лондоне. На Играх-2012 в забеге на
14 февраля 2013 года в доме Писториуса в Претории
была убита его подруга Рева Стенкамп. 12 сентября 2014 года Писториус был признан
виновным в непреднамеренном убийстве подруги.
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