Новак Джокович: Сейчас главная задача – просто отдохнуть

Вторая ракетка мира Новак Джокович после поражения от британца Энди Маррэя (3:6, 4:6) в финале Итогового турнира года оценил свою игру во второй половине сезона.

«Последние пять шесть месяцев были неидеальными. Я понимаю, что кое-что я мог делать на корте лучше. Сезон получился трудным. Первые шесть месяцев и «Ролан Гаррос» были очень эмоциональными.

Мне нужно было некоторое время, чтобы все осознать, но у меня его не было. Приходилось все время находиться на корте. Наверное, это сыграло свою роль.

Нельзя ждать, что будешь всегда выигрывать. Ничто не вечно. Сейчас главная задача – просто отдохнуть. Сезон был длинный. И я с нетерпением жду следующие полтора месяца, когда не будет никаких турниров», – сказал Джокович.