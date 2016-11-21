Нойер не сыграет с «Ростовом»
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер не примет участия в гостевом матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ростова», сообщает официальный твиттер мюнхенского клуба.
Почему голкипер пропустит встречу - не уточняется.
Встреча в Ростове начнется в среду в 20:00 мск.
«Бавария» с 9 очками занимает второе место в группе D, на три балла отставая от лидирующего «Атлетико». У «Ростова» одно очко, как и у «ПСВ».
Матч
Место и дата
23 ноября 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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