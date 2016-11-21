Нойер не сыграет с «Ростовом»

Томас Тухель: Когда ты выходишь на ринг против «Баварии», то должен быть готов, что уйдешь с фингалом

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился впечатлениями после матча против «Баварии» в чемпионате Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.