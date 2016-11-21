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Нойер не сыграет с «Ростовом»

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер не примет участия в гостевом матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ростова», сообщает официальный твиттер мюнхенского клуба.

Почему голкипер пропустит встречу - не уточняется.

Встреча в Ростове начнется в среду в 20:00 мск. 

«Бавария» с 9 очками занимает второе место в группе D, на три балла отставая от лидирующего «Атлетико». У «Ростова» одно очко, как и у «ПСВ».

Матч

Ростов - Бавария

Место и дата

23 ноября 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция



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