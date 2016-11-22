ЦСКА – «Байер». Начало текстовой трансляции – 20:00 мск

Во вторник в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют московский ЦСКА и немецкий «Байер».

Их встреча пройдет в Москве на стадионе ЦСКА и начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что после четырех туров в группе Е лидировал «Монако», у которого было восемь очков. Шесть очков было у «Байера», четыре – у английского «Тоттенхэма» и два – у ЦСКА.

В матче первого круга в Леверкузене «Байер» и ЦСКА сыграли вничью – 2:2.