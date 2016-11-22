ЦСКА – «Байер». Начало текстовой трансляции – 20:00 мск
Во
вторник в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют московский
ЦСКА и немецкий «Байер».
Их
встреча пройдет в Москве на стадионе ЦСКА и начнется в 20:00 по московскому
времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним,
что после четырех туров в группе Е лидировал «Монако», у которого было восемь
очков. Шесть очков было у «Байера», четыре – у английского «Тоттенхэма» и два –
у ЦСКА.
В матче первого круга в Леверкузене «Байер» и ЦСКА сыграли вничью – 2:2.
Матч
Место и дата
22 ноября 20:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция
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