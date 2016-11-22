«Монако» - «Тоттенхэм». Начало текстовой трансляции – 22:45 мск
Во
вторник в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Монако» и
английский «Тоттенхэм».
Их
встреча пройдет в Монако на стадионе «Луи II» и начнется в 22:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что после четырех туров в группе Е лидировал «Монако», у которого было восемь очков. Шесть очков было у «Байера», четыре – у «Тоттенхэма» и два – у московского ЦСКА.
Матч
Место и дата
22 ноября 22:45, Луи II, Текстовая трансляция
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