«Монако» - «Тоттенхэм». Начало текстовой трансляции – 22:45 мск

Во вторник в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Монако» и английский «Тоттенхэм».

Их встреча пройдет в Монако на стадионе «Луи II» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что после четырех туров в группе Е лидировал «Монако», у которого было восемь очков. Шесть очков было у «Байера», четыре – у «Тоттенхэма» и два – у московского ЦСКА.