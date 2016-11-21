Игрокам «Луча-Энергии» начали выплачивать долги
«Луч-Энергия» начал
расплачиваться с игроками команды по долгам по заработной плате, сообщил исполнительный
директор клуба Александр Голубчиков.
«Все в рабочем процессе, процесс начался. Сегодня только понедельник. Не могу сказать, успеем ли мы рассчитаться по всем долгам до конца недели», – приводит «Р-Спорт» слова Голубчикова.
В субботу игроки «Луча-Энергии» вышли на матч 23-го тура ФНЛ с «Шинником» (1:0) с 20-минутным опозданием в знак протеста против невыплаты зарплаты.
«Луч-Энергия» занимает седьмое месте в ФНЛ, отставая на пять очков от зоны стыковых матчей.
В заключительном туре перед зимним перерывом 26 ноября «Луч-Энергия» примет «Тюмень» на стадионе «Динамо» во Владивостоке.
Матч
Луч-Энергия - Шинник - 1:0 (1:0)
Голы
Столбовой 10 (1:0).
Состав
Луч-Энергия: Гаврилов, Пискунов, Грицаенко, Голубев, Попов, Машнев (Кашкавал, 90), Ребко, Носов (Пономаренко, 55), Килин (Белоногов, 85), Гриднев, Столбовой (Гордиенко, 73)
Шинник: Яшин, Евсеев, Гоцук, Царикаев (Мугинов, 78), Чистяков, Ятченко (Цховребов, 85), Нетфуллин (Подоляк, 68), Сиротов, Султонов (Ослоновский, 76), Низамутдинов, Земсков
Предупреждения:
нет - Нетфуллин, 19; Мугинов, 80; Царикаев, 80
Судья:
Тимур Арсланбеков (Россия)
Место и дата
19 ноября 09:20, Динамо, Онлайн-трансляция