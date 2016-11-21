Игрокам «Луча-Энергии» начали выплачивать долги

«Луч-Энергия» начал расплачиваться с игроками команды по долгам по заработной плате, сообщил исполнительный директор клуба Александр Голубчиков.

«Все в рабочем процессе, процесс начался. Сегодня только понедельник. Не могу сказать, успеем ли мы рассчитаться по всем долгам до конца недели», – приводит «Р-Спорт» слова Голубчикова.

В субботу игроки «Луча-Энергии» вышли на матч 23-го тура ФНЛ с «Шинником» (1:0) с 20-минутным опозданием в знак протеста против невыплаты зарплаты.

«Луч-Энергия» занимает седьмое месте в ФНЛ, отставая на пять очков от зоны стыковых матчей.

В заключительном туре перед зимним перерывом 26 ноября «Луч-Энергия» примет «Тюмень» на стадионе «Динамо» во Владивостоке.