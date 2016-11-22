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«Севилья» - «Ювентус». Начало текстовой трансляции – 22:45 мск

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во вторник в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют испанская «Севилья» и итальянский «Ювентус».

Их встреча пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что после четырех туров в группе H лидировала «Севилья», у которой было 10 очков. Восемь очков было у «Ювентуса», четыре – у французского «Лиона» и ни одного – у «Динамо» из Загреба.

Матч

Севилья - Ювентус

Место и дата

22 ноября 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция

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