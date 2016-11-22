«Севилья» - «Ювентус». Начало текстовой трансляции – 22:45 мск

Во вторник в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют испанская «Севилья» и итальянский «Ювентус».

Их встреча пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что после четырех туров в группе H лидировала «Севилья», у которой было 10 очков. Восемь очков было у «Ювентуса», четыре – у французского «Лиона» и ни одного – у «Динамо» из Загреба.