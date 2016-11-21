Аналитик телеканала HBO: Уорд победил Ковалева благодаря домашнему судейству

Аналитик бокса телеканала HBO Ларри Мерчант считает, что американец Андре Уорд не заслужил победу в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым.

«Ближе к концу боя я сказал, что Уорду нужно активнее действовать, чтобы нанести ущерб Ковалеву. Без этого ему не добыть победы, но никакого ущерба Уорд ему не нанес. Ковалев выиграл три-четыре очка. Это была чистая победа россиянина, а результат поединка — домашнее судейство. Если бы бой прошел в России, Ковалев победил и ему отдали бы девять раундов», — цитирует Мерчанта Boxing Scene.

Напомним, Уорд победил единогласным решением судей – 114:113. По итогам боя Ковалев потерял титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).