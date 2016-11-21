Патрик «f0rest» Линдберг признан лучшим игроком IEM Oakland
Шведский игрок команды Ninjas in Pyjamas Патрик «f0rest» Линдберг был награжден медалью «Лучшего игрока» от портала HLTV.org за выступление на турнире IEM Oakland 2016.
.@f0restCS with his second HLTV MVP by ZOWIE medal, this time for #IEMOakland pic.twitter.com/BHFlntRVmO— HLTV.org (@HLTVorg) 21 ноября 2016 г.
Напомним, что в финальном матче NiP победили бразильскую пятерку из SK Gaming со счетом 2:1 (16:4 de_train, 14:16 de_cache, 14:16 de_cobble).
Intel Extreme Masters Oakland проходил с 16 по 20 ноября в Окленде, США. Призовой фонд турнира составил 300 000 долларов.
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