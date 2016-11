Патрик «f0rest» Линдберг признан лучшим игроком IEM Oakland

Шведский игрок команды Ninjas in Pyjamas Патрик «f0rest» Линдберг был награжден медалью «Лучшего игрока» от портала HLTV.org за выступление на турнире IEM Oakland 2016.

