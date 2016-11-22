НХЛ. «Эдмонтон» - «Чикаго, «Сан-Хосе» - «Нью-Джерси» и другие матчи
Результаты
матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Национальная
хоккейная лига
Регулярный
чемпионат
22 ноября
Матч
Баффало - Калгари - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
22 ноября 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Коламбус - Колорадо - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
22 ноября 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Питтсбург - Рейнджерс - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
22 ноября 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 ноября 03:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 ноября 04:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 ноября 05:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 ноября 06:30, САП Центр, Онлайн-трансляция
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