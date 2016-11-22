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НХЛ. «Эдмонтон» - «Чикаго, «Сан-Хосе» - «Нью-Джерси» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Национальная хоккейная лига

Регулярный чемпионат

22 ноября

Матч

Баффало - Калгари - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

22 ноября 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Коламбус - Колорадо - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

22 ноября 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Питтсбург - Рейнджерс - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

22 ноября 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Даллас - Миннесота

Место и дата

22 ноября 03:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Нэшвилл - Тампа-Бэй

Место и дата

22 ноября 04:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Эдмонтон - Чикаго

Место и дата

22 ноября 05:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция

Матч

Сан-Хосе - Нью-Джерси

Место и дата

22 ноября 06:30, САП Центр, Онлайн-трансляция

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