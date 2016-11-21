Форвард «Ак Барса» Ткачев может уехать в НХЛ

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев может продолжить карьеру в НХЛ, сообщает «Чемпионат».

Игроком интересовались в «Чикаго», «Виннипег» и некоторых других командах лиги. Контракт Ткачева с казанцами заканчивается 30 апреля 2017 года.

«Сейчас об этом говорить преждевременно. У Владимира действующий контракт с «Ак Барсом», который он намерен добросовестно отработать», - сказал агент Ткачева Юрий Николаев.

В этом сезоне форвард в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ забросил 12 шайб и отдал 9 результативных передач.