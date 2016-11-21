Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург2 : 0Динамо Москва
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Терек- : -Томь
Футбол  Вест Бромвич- : -Бёрнли
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Форвард «Ак Барса» Ткачев может уехать в НХЛ

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев может продолжить карьеру в НХЛ, сообщает «Чемпионат».

Игроком интересовались в «Чикаго», «Виннипег» и некоторых других командах лиги. Контракт Ткачева с казанцами заканчивается 30 апреля 2017 года.

«Сейчас об этом говорить преждевременно. У Владимира действующий контракт с «Ак Барсом», который он намерен добросовестно отработать», - сказал агент Ткачева Юрий Николаев.

В этом сезоне форвард в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ забросил 12 шайб и отдал 9 результативных передач. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Защитник Хегстрем покинет «Спартак»Шведский защитник «Спартака» Маркус Хегстрем покинет столичный клуб, сообщил «Чемпионату» генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов.Макмиллан перешел из «Медвешчака» в «Торпедо»Форвард «Медвешчака» Брэндон Макмиллан продолжит карьеру в «Торпедо».ХК «Сочи» выставил Дерлюка на драфт отказовХК «Сочи» поместил защитника Романа Дерлюка в список отказов, сообщается на официальном сайте клуба.«Трактор» расторг контракт с ВескеФорвард Райан Веске расторг контракт с «Трактором» по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт клуба.Калниньш, Густафссон и Брюле признаны лучшими игроками недели в КХЛКХЛ назвала лучших игроков 12-й недели регулярного чемпионата.СКА сильнее ЦСКА в два раза?! Анализируем приговор букмекеровСКА сильнее ЦСКА в два раза?! Анализируем приговор букмекеровОбозреватель «Советского спорта» сравнивает силы соперников перед принципиальным армейским дерби.Тайлер Бозак: Марнер много прыгает, когда забивает сам, и когда забивают другиеФорвард «Торонто» Тайлер Бозак высказался о своем партнере Митче Марнере, который проводит свой первый сезон в НХЛ.Зибанежад пропустит 6-8 недель из-за перелома малой берцовой костиФорвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад получил перелом ноги в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:3 Б) и выбыл на срок до двух месяцев.Александр Барков: «Флорида» должна взять за ориентир игру с «Рейнджерс»Форвард «Флориды» Александр Барков оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:2 Б).Сергей Светлов: Если судейство будет либеральным, у ЦСКА есть шанс в матче со СКАОлимпийский чемпион Сергей Светлов рассказал, чего ждет от матча регулярного чемпионата НХЛ СКА – ЦСКА.«Овечкин почти достал Гретцки, а судьи убили «Вашингтон». Пять гвоздей (видео)«Овечкин почти достал Гретцки, а судьи убили «Вашингтон». Пять гвоздей (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Картер набрал 600 очков в НХЛФорвард «Лос-Анджелеса» Джефф Картер достиг отметки в 600 очков в НХЛ.Ничья Карякина и Карлсена, восемь очков Мозгова и травма Марченко. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать неделю с главных новостей утра понедельника.Андрей Василевский: Меня готовят на смену Бишопу? Впервые слышу!Андрей Василевский: Меня готовят на смену Бишопу? Впервые слышу!Голкипер «Тампы» Андрей Василевский после матча с «Филадельфией» (0:3) дал интервью «Советскому спору».Три очка Картера помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Анахайм»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Анахайм» со счетом 3:2.«Детройт» проиграл «Калгари». Марченко отдал голевую передачу и получил травмуВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» на домашнем льду проиграл «Калгари» со счетом 2:3.НХЛ. «Каролина» обыграла «Виннипег», «Рейнджерс» проиграл «Флориде» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Кто круче Знарка? Топ-7 самых шокирующих событий недели КХЛКто круче Знарка? Топ-7 самых шокирующих событий недели КХЛОбозреватель «Советского спорта» - о самых ярких происшествиях, случившихся в нашей лиге за последние семь дней.Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Коламбусом»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Коламбусом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Коламбуса».Дмитрий Обухов: Сотую шайбу забил еще в Магнитогорске, но ее не засчиталиФорвард «Ак Барса» Дмитрий Обухов поделился эмоциями от 100-й заброшенной шайбы в составе казанской команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады».

Ак Барс
Ак Барскалендарьстатистика
Владимир Ткачёв
Владимир Ткачёввсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение