НБА. «Сан-Антонио» - «Даллас», «Клипперс» - «Торонто» и другие матчи. Онлайн
Результаты
матчей регулярного чемпионата НБА.
Национальная
баскетбольная ассоциация
Регулярный
чемпионат
22 ноября
Матч
Место и дата
22 ноября 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Индиана - Голден Стэйт - 83:120
Место и дата
22 ноября 03:00, Банкерс Лайф Филдхауз, Онлайн-трансляция
Матч
Филадельфия - Майами - 101:94
Место и дата
22 ноября 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 ноября 03:00, Тайм Уорнер Кэйбл Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Детройт - Хьюстон - 96:98 4-ая четверть
Место и дата
22 ноября 03:30, Пэлэс оф Обум Хиллс, Онлайн-трансляция
Матч
Милуоки - Орландо - 85:78 4-ая четверть
Место и дата
22 ноября 04:00, Брэдли Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Миннесота - Бостон - 81:80 4-ая четверть
Место и дата
22 ноября 04:00, Таргет Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Сан-Антонио - Даллас - 62:63 3-ая четверть
Место и дата
22 ноября 04:30, AT&T Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 ноября 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция