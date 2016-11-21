Бельерин подписал с «Арсеналом» контракт до 2023 года

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин подписал новый контракт с клубом, сообщает Daily Mail.

Соглашение рассчитано до 2023 года, по нему испанец будет зарабатывать 100 тысяч фунтов в неделю. Официально о контракте будет объявлено на этой неделе до матча Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».

На 21-летнего испанца претендовали также «Барселона» и «Манчестер Сити», но он решил остаться в клубе с Северного Лондона, за который играет с 16 лет.

Бельерин начинал в стартовом составе «канониров» 54 из 57 последних матчей команды в премьер-лиги.

На данный момент испанец продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа и не сыграет с «ПСЖ».