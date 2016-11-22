Сборная России по мини-футболу может сыграть в Смоленске

19 ноября делегация Ассоциации мини-футбола России во главе с президентом АМФР Эмилем Алиевым посетила Смоленск, где ознакомилась с инфраструктурой местного клуба «Автодор».

Итог рабочего визита – переговоры о заключении сотрудничества о развитии мини-футбола в Смоленском регионе между АМФР и региональной администрации. Планируется, что по соглашению Смоленск в 2017 году получит право провести несколько товарищеских матчей с участием национальной и (или) молодежной сборных России.

- В ходе встречи с вице-губернатором Смоленской области Львом Платоновым мы обсудили возможность подписания соглашения, которое бы предусматривало комплексное развитие мини-футбола на территории Смоленской области. Ярким штрихом этого взаимодействия может стать проведение матча национальной или молодёжной сборной России по мини-футболу в Смоленске, а прекрасный дворец спорта «Юбилейный» позволит принять соревнования самого высокого уровня, - отметил Эмиль Алиев.

Напомним, что смоленский клуб «Автодор» выступает в конференции «Запад» Высшей лиги чемпионата России, в которой после восьми туров делит первое-второе места с клубом «Алмаз-АЛРОСА» из Мирного. Свои домашние матчи «дорожники» проводят в новом дворце спорта «Юбилейный», который вмещается более 2,5 тысячи зрителей.