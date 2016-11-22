Сборная России по мини-футболу может сыграть в Смоленске
19 ноября делегация Ассоциации
мини-футбола России во главе с президентом АМФР Эмилем Алиевым посетила
Смоленск, где ознакомилась с инфраструктурой местного клуба «Автодор».
Итог рабочего визита – переговоры о
заключении сотрудничества о развитии мини-футбола в Смоленском регионе между
АМФР и региональной администрации. Планируется, что по соглашению Смоленск в
2017 году получит право провести несколько товарищеских матчей с участием
национальной и (или) молодежной сборных России.
- В ходе встречи с вице-губернатором
Смоленской области Львом Платоновым мы обсудили возможность подписания
соглашения, которое бы предусматривало комплексное развитие мини-футбола на
территории Смоленской области. Ярким штрихом этого взаимодействия может стать
проведение матча национальной или молодёжной сборной России по мини-футболу в
Смоленске, а прекрасный дворец спорта «Юбилейный» позволит принять соревнования
самого высокого уровня, - отметил Эмиль Алиев.
Напомним, что смоленский клуб «Автодор»
выступает в конференции «Запад» Высшей лиги чемпионата России, в которой после
восьми туров делит первое-второе места с клубом «Алмаз-АЛРОСА» из Мирного. Свои
домашние матчи «дорожники» проводят в новом дворце спорта «Юбилейный», который
вмещается более 2,5 тысячи зрителей.