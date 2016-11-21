Димитрис Итудис: ЦСКА необходимо справиться с атлетизмом «Калева»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис оценил «Калев», с которым чемпионы Единой лиги ВТБ сыграют в понедельник в Таллине.

«Калев» – хорошая команда, сочетающая молодость и опыт. Ее главные характеристики – атлетизм и умение бежать, и с этим нам необходимо справиться.

У соперников есть Харпер, Сокк и Вейдеманн, создающие после пик-н-роллов, есть отличный снайпер Арбет, хорошие большие, завершающие комбинации после действий защитников, Толлефсен, растягивающий защиту. Будем готовы к сложной игре.

Мы обладаем двумя чемпионскими титулами, и это добавляет мотивации оппонентам и груза ответственности нам. Это заставляет нас изыскивать даже больше мотивации и собранности на долгом пути по сезону», – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Матч «Калев» – ЦСКА пройдет 21 ноября. Начало – 19:30 (мск).