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ЦСКА отзаявил Де Коло, чтобы заявить Фрилэнда

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

ЦСКА отзаявил разыгрывающего Нандо Де Коло, который продолжает восстанавливаться после травмы левой ноги.

Это сделано, чтобы освободить место иностранца в заявке для британского форварда Джоэля Фрилэнда, который активно тренируется с командой.

Напомним, Де Коло получил повреждение задней поверхности бедра 16 ноября в концовке матча Евролиги с «Дарушафакой» (83:91).

В понедельник ЦСКА сыграет в Таллине с «Калевом» в Единой лиге ВТБ.

Матч

Калев - ЦСКА

Место и дата

21 ноября 19:30, Саку Суурхалл, Онлайн-трансляция

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