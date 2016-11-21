ЦСКА отзаявил Де Коло, чтобы заявить Фрилэнда

ЦСКА отзаявил разыгрывающего Нандо Де Коло, который продолжает восстанавливаться после травмы левой ноги.

Это сделано, чтобы освободить место иностранца в заявке для британского форварда Джоэля Фрилэнда, который активно тренируется с командой.

Напомним, Де Коло получил повреждение задней поверхности бедра 16 ноября в концовке матча Евролиги с «Дарушафакой» (83:91).

В понедельник ЦСКА сыграет в Таллине с «Калевом» в Единой лиге ВТБ.