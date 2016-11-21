ЦСКА отзаявил Де Коло, чтобы заявить Фрилэнда
ЦСКА отзаявил
разыгрывающего Нандо Де Коло, который продолжает восстанавливаться после травмы
левой ноги.
Это сделано, чтобы освободить место иностранца в заявке для британского форварда Джоэля Фрилэнда, который активно тренируется с командой.
Напомним, Де Коло получил повреждение задней поверхности бедра 16 ноября в концовке матча Евролиги с «Дарушафакой» (83:91).
В понедельник ЦСКА сыграет в Таллине с «Калевом» в Единой лиге ВТБ.
Матч
Место и дата
21 ноября 19:30, Саку Суурхалл, Онлайн-трансляция
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