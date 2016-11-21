Арсен Венгер: Удивлен игрой Санчеса с «Юнайтед», после травмы сложно показать что-то подобное

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался об игре полузащитника Алексиса Санчеса в матче 12-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1).



«Удивлен его игрой, поскольку после травмы сложно показать такое выступление. Включил Санчеса в стартовый состав, поскольку он способен отдать пас и обладает всеми качествами, которые могут принести результат команде. Этот футболист никого не боится, он очень хорош на контратаках.

Алексис провел первый тайм с «Манчестер Юнайтед» на должном уровне, но во второй половине встречи все пошло по-другому. Это случилось, потому что партнеры по команде не могли ему помочь. «Арсенал» много времени уделил защите», – цитирует французского специалиста официальный сайт «пушкарей».

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провел на клубном уровне 16 матчей, забил 8 голов и отдал 7 голевых передач.



