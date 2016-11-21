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КДК РФС рассмотрит поведение Евсеева во время матча со «Спартаком»

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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит поведение тренера «Амкара» Вадима Евсеева во время матча 14-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (0:1), сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

«В повестке КДК по матчу «Спартак» – «Амкар» значится, что болельщики команды «Спартак» использовали и бросали пиротехнику, а тренер команды «Амкар» Евсеев выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи», – приводит «Р-Спорт» слова Григорьянца.

Также на заседании КДК, которое состоится в среду, будет рассмотрено поведение болельщиков «Крыльев Советов» (в матче с «Зенитом»), «Арсенала» и ЦСКА.

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