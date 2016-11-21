Массимо Моратти: Я не вернусь в «Интер»
Бывший президент «Интера» Массимо Моратти опроверг информацию, что он вновь может быть назначен на этот пост.
Напомним, в июне Моратти продал все свои акции «Интера» китайской компании Suning Holdings Group. За время его руководства команда пять раз выигрывала чемпионат Италии и по одному разу - Кубок УЕФА и Лигу чемпионов.
«Я не вернусь, потому что уже сделал для клуба все, что мог. Берлускони? Я не окажусь в его шкуре, у меня есть своя», - цитирует Моратти Gazzetta dello Sport.
Комментируя воскресное миланское дерби, в котором «Интер» вырвал ничью (2:2) на последней минуте, Моратти сказал: «Мне кажется, страсть Пиоли (нового главного тренера команды) передалась команде, она показала такой характер! Эта ничья очень важна. Было бы большой несправедливостью, если бы «Интер» проиграл».
Матч
Голы
Сусо 43 (1:0). Кандрева 53 (1:1). Сусо 58 (2:1). Перишич 90 (2:2).
Состав
Милан: Доннарумма, Абате, Палетта, Де Шильо, Гомес, Локателли, Бонавентура (Пашалич, 88), Куцка, Сусо, Бакка (Фернандес, 71), Ньянг (Лападула, 79)
Интер: Ханданович, Д'Амброзио, Ансалди (Нагатомо, 67), Миранда, Перишич, Кондогбиа, Мариу, Брозович (Йоветич, 75), Медель (Мурильо, 37), Кандрева, Икарди
Предупреждения:
Куцка, 23; Де Шильо, 32 - Кондогбиа, 20; Ансалди, 48; Йоветич, 78; Перишич, 90
Место и дата
20 ноября 22:45, Сан-Сиро, Текстовая трансляция