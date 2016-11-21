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Массимо Моратти: Я не вернусь в «Интер»

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти опроверг информацию, что он вновь может быть назначен на этот пост.

Напомним, в июне Моратти продал все свои акции «Интера» китайской компании Suning Holdings Group. За время его руководства команда пять раз выигрывала чемпионат Италии и по одному разу - Кубок УЕФА и Лигу чемпионов.

«Я не вернусь, потому что уже сделал для клуба все, что мог. Берлускони? Я не окажусь в его шкуре, у меня есть своя», - цитирует Моратти Gazzetta dello Sport.

Комментируя воскресное миланское дерби, в котором «Интер» вырвал ничью (2:2) на последней минуте, Моратти сказал: «Мне кажется, страсть Пиоли (нового главного тренера команды) передалась команде, она показала такой характер! Эта ничья очень важна. Было бы большой несправедливостью, если бы «Интер» проиграл».

Матч

Милан - Интер - 2:2 (1:0)

Голы

Сусо 43 (1:0). Кандрева 53 (1:1). Сусо 58 (2:1). Перишич 90 (2:2).

Состав

Милан: Доннарумма, Абате, Палетта, Де Шильо, Гомес, Локателли, Бонавентура (Пашалич, 88), Куцка, Сусо, Бакка (Фернандес, 71), Ньянг (Лападула, 79)

Интер: Ханданович, Д'Амброзио, Ансалди (Нагатомо, 67), Миранда, Перишич, Кондогбиа, Мариу, Брозович (Йоветич, 75), Медель (Мурильо, 37), Кандрева, Икарди

Предупреждения:

Куцка, 23; Де Шильо, 32 - Кондогбиа, 20; Ансалди, 48; Йоветич, 78; Перишич, 90

Место и дата

20 ноября 22:45, Сан-Сиро, Текстовая трансляция

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