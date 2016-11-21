Массимо Моратти: Я не вернусь в «Интер»

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти опроверг информацию, что он вновь может быть назначен на этот пост.

Напомним, в июне Моратти продал все свои акции «Интера» китайской компании Suning Holdings Group. За время его руководства команда пять раз выигрывала чемпионат Италии и по одному разу - Кубок УЕФА и Лигу чемпионов.

«Я не вернусь, потому что уже сделал для клуба все, что мог. Берлускони? Я не окажусь в его шкуре, у меня есть своя», - цитирует Моратти Gazzetta dello Sport.

Комментируя воскресное миланское дерби, в котором «Интер» вырвал ничью (2:2) на последней минуте, Моратти сказал: «Мне кажется, страсть Пиоли (нового главного тренера команды) передалась команде, она показала такой характер! Эта ничья очень важна. Было бы большой несправедливостью, если бы «Интер» проиграл».