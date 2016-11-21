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Игуаин не сыграет с «Севильей» в Лиге чемпионов

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин из-за травмы пропустит выездной матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи», сообщает Football Italia.

Аргентинец получил повреждение бедра в субботней встрече 13-го тура чемпионата Италии с «Пескарой» (3:0).

Поскольку в лазарете туринцев находится и Пауло Дибала, в нападении команда сможет рассчитывать только на Марко Манджукича и 16-летнего Мойзе Кена.

Матч «Севилья» - «Ювентус» начнется во вторник в 22:45 мск.

Матч

Севилья - Ювентус

Место и дата

22 ноября 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция

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