Игуаин не сыграет с «Севильей» в Лиге чемпионов
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин из-за травмы пропустит выездной матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи», сообщает Football Italia.
Аргентинец получил повреждение бедра в субботней встрече 13-го тура чемпионата Италии с «Пескарой» (3:0).
Поскольку в лазарете туринцев находится и Пауло Дибала, в нападении команда сможет рассчитывать только на Марко Манджукича и 16-летнего Мойзе Кена.
Матч «Севилья» - «Ювентус» начнется во вторник в 22:45 мск.
Матч
Место и дата
22 ноября 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция
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