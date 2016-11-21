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Валерий Рейнгольд: Давно не видел такого «Спартака»

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре красно-белых в последних матчах.

«Я еще раз убедился, что «Спартак» после назначения Карреры находится на правильном пути. Появилась стабильность состава. Видно, что это коллектив единомышленников, перед которыми стоит общая цель. При предыдущих тренерах не было ничего подобного. Игра «Спартака» не зависит от конкретных исполнителей. Разные игроки пропускали матчи из-за травм, но целостность игры оставалась. Это говорит о том, что каждый футболист знает свою задачу на поле и знает задачи своих партнеров. И меня очень радует отношение игроков к своей работе. Давно не видел такого «Спартака», - сказал Валерий Леонидович.

Напомним, в воскресенье «Спартак» переиграл пермский «Амкар». Матч прошел в Москве на поле стадиона «Открытие Арене» и закончился со счетом 1:0.

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