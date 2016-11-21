Кирилл «Likkrit» Малофеев ищет новую команду

Игрок команды Albus NoX Luna по League of Legends Кирилл «Likkrit» Малофеев объявил, что у него закончился контракт с организацией и он ищет новый коллектив.

contract expired, dms open — Malofeev Kirill (@Likkrit) 21 ноября 2016 г.

Напомним, что Малофеев выступал за ANOX с мая этого года. Вместе с командой игрок занял 5-8 место на чемпионате мира по League of Legends и стал чемпионом LCL Summer 2016.