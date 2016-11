Официально: Бельерин продлил контракт с «Арсеналом»

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин продлил трудовое соглашение с английским клубом. Об этом сообщает Twitter «пушкарей», а также аккаунт самого футболиста.

«Многое изменилось с момента моего прихода в клуб. Но сейчас я могу сказать, что «Арсенал» – мой дом. Здесь я получил возможность проявить себя. Хочу играть за эту команду еще много лет», – написал футболист на своей странице в Twitter.

A lot has changed since I first joined the club. This is my home. The club who gave me my first opportunity. #COYG https://t.co/dxgQeAPvZC pic.twitter.com/xB47EmcOTS