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Официально: Бельерин продлил контракт с «Арсеналом»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин продлил трудовое соглашение с английским клубом. Об этом сообщает Twitter «пушкарей», а также аккаунт самого футболиста.

«Многое изменилось с момента моего прихода в клуб. Но сейчас я могу сказать, что «Арсенал» – мой дом. Здесь я получил возможность проявить себя. Хочу играть за эту команду еще много лет», – написал футболист на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что на игрока сборной Испании претендует «Барселона», которую он покинул в 2011 году. На данный момент в активе 21-летнего футболиста 15 матчей и 3 голевые передачи. 

Отметим, что предыдущий контракт защитника был рассчитан до 2019 года. 


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