Официально: Бельерин продлил контракт с «Арсеналом»

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин продлил трудовое соглашение с английским клубом. Об этом сообщает Twitter «пушкарей», а также аккаунт самого футболиста.

«Многое изменилось с момента моего прихода в клуб. Но сейчас я могу сказать, что «Арсенал» – мой дом. Здесь я получил возможность проявить себя. Хочу играть за эту команду еще много лет», – написал футболист на своей странице в Twitter.

A lot has changed since I first joined the club. This is my home. The club who gave me my first opportunity. #COYG https://t.co/dxgQeAPvZC pic.twitter.com/xB47EmcOTS — Héctor Bellerín (@HectorBellerin) November 21, 2016

We’ve got some good news for you… pic.twitter.com/paRlaG7bkQ — Arsenal FC (@Arsenal) November 21, 2016

Ранее сообщалось, что на игрока сборной Испании претендует «Барселона», которую он покинул в 2011 году. На данный момент в активе 21-летнего футболиста 15 матчей и 3 голевые передачи.

Отметим, что предыдущий контракт защитника был рассчитан до 2019 года.



