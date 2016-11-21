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Константин Лепехин: Не стал бы винить во всех бедах «Зенита» игроков обороны

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением об игре питерцев в обороне в домашнем матче 14-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).

Напомним, самарцы открыли уже на 4-й минуте, воспользовавшись неразберихой в оборонительных порядках хозяев поля.

- Не могу сказать, что команда действовала вальяжно в защите, скорее, не очень уверенно, поскольку оборона получилась перекроена, отсюда и не самые надежные действия. В целом, по ходу встречи у меня не было сомнений в том, что «Зенит» выиграет. Пропущенный гол - стечение обстоятельств, нелепость, которая порой в футболе случается. Я бы не стал винить во всех бедах игроков обороны. «Крылья» несколько раз переходили в быстрые контратаки, что позволяли делать игроки атаки и средней зоны. С «Зенитом» иногда такое случается, поскольку питерцы заточены под атаку, другой вопрос, воспользуется ли соперник этими подарками, - сказал Лепехин.

Команда Мирчи Луческу по-прежнему занимает второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на три очка. 

Матч

Зенит - Крылья Советов - 3:1 (2:1)

Голы

Паскуато 4 (0:1). Дзюба 10 (1:1). Родич 37 (2:1 - автогол). Дзюба 89 (3:1 - пен.).

Состав

Зенит: Лодыгин, Анюков (Юсупов, 66), Новосельцев, Ломбертс, Чернов, Мак (Шатов, 72), Маурисио, Жулиано (Джорджевич, 79), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба

Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Ятченко, Надсон, Таранов, Маргасов (Ткачёв, 67), Родич, Башкиров, Молло, Паскуато (Чочиев, 84), Корниленко

Предупреждения:

Маурисио, 69 - Надсон, 22; Таранов, 52; Маргасов, 63

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

20 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция



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