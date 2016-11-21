УЕФА обнародовал список из 40 претендентов на попадание в команду года

На данный момент участие в голосовании приняли более 7 тыс. человек. Результаты голосования будут обнародованы в начале января 2017 года.



На официальном сайте УЕФА появился список игроков, которые претендуют на попадание в команду года.



Отмечается, что среди всех футболистов оказалось 4 голкипера, 12 защитников, 12 полузащитников и 12 нападающих. Также стоит добавить, что больше всего представителей чемпионата Испании (18 игроков).



Полностью список претендентов выглядит следующим образом:



Голкиперы: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Руй Патрисиу («Спортинг»), Ян Облак («Атлетико»), Кейлор Навас («Реал»);



Защитники: Херард Пике («Барселона»), Джошуа Киммих («Бавария»), Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Серхио Рамос («Реал»), Рафаэль Геррейро («Боруссия» Д), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Лоран Косельни («Арсенал»), Диего Годин («Атлетико»), Пепе («Реал»), Хуанфран («Атлетико»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Жером Боатенг («Бавария»);

Полузащитники: Димитри Пайет («Вест Хэм Юнайетд»), Янник Феррейра-Карраско («Атлетико»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Рияд Марез («Лестер Сити»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Джо Аллен («Сток Сити»), Лука Модрич («Реал»), Аарон Рэмси («Арсенал»), Тони Кроос («Реал»), Андрес Иньеста («Барселона»), Н`Голо Канте («Челси»), Гжегож Крыховяк («ПСЖ»);



Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Луис Суарес («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Гонсало Игуаин («Ювентус»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Пьер-Эмерик Обамейянг («Боруссия»), Неймар («Барселона»), Гарет Бэйл («Реал»), Алексис Санчес («Арсенал»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).