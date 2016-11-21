«Терек» – «Томь». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Терека» и «Томи» на матч 14-го тура чемпионата России.
«Терек»: Городов, Уциев, Анхель, Мохаммади, Семёнов, Пирис, Кузяев, Роши, Иванов, Митришев, Балай.
Запасные: Годзюр, Гудиев, Родолфо, Плиев, Брызгалов, Мирзов, Кадыров, Грозав, Мбенге.
«Томь»: Коченков, Комбаров, Тишкин, Дудиев, Жиров, Яблонски, Баляйкин, Ковальчук, Попов, Голышев, Касьян.
Запасные: Солосин, Дьяков, Тен, Макурин, Самодин, Погребняк, Кудряшов, Соболев.
Напомним, встреча между командами состоится сегодня и стартует в 19.00 мск, а ее текстовую трансляцию проведет «Советский спорт».
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