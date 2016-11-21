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«Терек» – «Томь». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Терека» и «Томи» на матч 14-го тура чемпионата России.

«Терек»: Городов, Уциев, Анхель, Мохаммади, Семёнов, Пирис, Кузяев, Роши, Иванов, Митришев, Балай.

Запасные: Годзюр, Гудиев, Родолфо, Плиев, Брызгалов, Мирзов, Кадыров, Грозав, Мбенге.

«Томь»: Коченков, Комбаров, Тишкин, Дудиев, Жиров, Яблонски, Баляйкин, Ковальчук, Попов, Голышев, Касьян.

Запасные: Солосин, Дьяков, Тен, Макурин, Самодин, Погребняк, Кудряшов, Соболев.

Напомним, встреча между командами состоится сегодня и стартует в 19.00 мск, а ее текстовую трансляцию проведет «Советский спорт».



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