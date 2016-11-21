Фернандо Торрес: Игроки «Атлетико» никогда не сомневались в идеях Симеоне

Форвард мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес высказался после поражения от «Реала» в матче 12-го тура чемпионата Испании (0:3).



«Мы должны продолжать в том же духе. Игроки никогда не подвергали сомнению идеи Диего Симеоне. Мы гордимся тем, что делаем. Футбол устроен так, что когда-нибудь ты проиграешь, но с приходом Симеоне наша команда стала сильнее. Он помог футболистам улучшить свои качества.

«Атлетико» должен быть готов к любому повороту событий. Команда знает, как себя вести, чтобы достичь поставленных целей», – приводит слова нападающего «матрасников» Marca.

Напомним, аргентинский специалист возглавил команду в 2011 году. За это время клуб под его руководством выигрывал чемпионат (2013/14), Кубок (2012/13) и Суперкубок Испании (2014), Лигу Европы (2011/12) и Суперкубок УЕФА (2012).