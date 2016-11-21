Джек МакГэнн перевесил Игоря Егорова и обещал отправить его в нокаут

В Москве прошла официальная церемония взвешивания участников турнира Fight Nights Global 55 «Время синергии», главным событие которого станет бой между россиянином Игорем Егоровым и бойцом из Великобритании Джеком МакГэнном.

28-летний россиянин показал на весах результат 69,8 килограммов. 23-летний британец, перевесив нашего соотечественника на 800 граммов, показал результат 70.6 килограммов.

«Да, свой последний бой в России я проиграл, но там была борьба двух техник, ударной и бойцовской. Я проиграл, потому что недоработал в партере. С Игорем будет совершенно другая битва. Мы оба работам в ударной технике. Уверен, в этот вечер будет нокаут», - пообещал британский боец.

На счету МакГэнна 13 боев по правилам смешанных единоборств, 10 из которых он выиграл нокаутом и 3 – проиграл. В активе двукратного чемпиона мира по рукопашному бою, Игоря Егорова, 17 боев, в которых он одержал 12 побед и потерпел 5 поражений. В последний раз он выходил на ринг в апреле 2016 года, когда за 36 секунд нокаутировал белорусского бойца Эдуарда Муравицкого.

«Надеюсь, это будет хороший бой. Джек пока еще молод и менее опытен, но все равно опасен. Я готов к встрече с ним на ринге», - заявил россиянин после взвешивания.